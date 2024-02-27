Косачев призвал известить ОЗХО о планах Киева применить боевое отравляющее вещество

Сенатор напомнил, что в соответствии со статьей X Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении каждое государство-участник имеет право запрашивать и получать помощь и защиту от применения или угрозы применения химоружия, если оно увидит такую угрозу

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Информацию о подготовке спецслужбами Украины теракта с применением боевых отравляющих веществ необходимо довести до международного сообщества, в том числе до Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Новости о подготовке спецслужбами Украины теракта с применением боевых отравляющих веществ, которые могут быть квалифицированы как химическое оружие, вызывают тревогу. Пока специалисты досконально разбираются с деталями и устанавливают, что именно за вещество готовилось к применению, отмечу, что данная информация, вне всякого сомнения, должна быть доведена до сведения международного сообщества. Прежде всего, в Организацию по запрещению химического оружия согласно ее мандату", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в соответствии со статьей X Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 1993 года каждое государство-участник имеет право запрашивать и получать помощь и защиту от применения или угрозы применения химоружия, если оно увидит такую угрозу. Кроме того, документ прямо запрещает любые военные приготовления к применению химического оружия, а также помощь и поощрение к проведению любой деятельности, запрещенной конвенцией. "Последнее особенно актуально в связи с тем, что, по информации наших специальных служб, изъятое вещество по классификации НАТО "BZ" разрабатывалось в США", - констатировал Косачев.

По его словам, гендиректор ОЗХО не позднее чем через 24 часа после получения соответствующей просьбы от государства возбуждает расследование, в течение 72 часов завершает его и направляет доклад исполнительному совету. "Посмотрим, хватит ли у руководства ОЗХО политической воли для задействования этих механизмов. Не секрет, что ОЗХО была одной из первых международных организаций, которая заняла предвзятую и ангажированную позицию по отношению к России еще во время нашей операции в Сирии. После начала СВО на Украине, надо сказать об этом прямо, ОЗХО деградировала. Тем не менее убежден, что мы должны использовать все имеющиеся инструменты для защиты своих интересов", - подчеркнул заместитель председателя Совфеда.

27 февраля стало известно, что ФСБ предотвратила теракт, готовившийся украинскими спецслужбами с использованием аналога боевого отравляющего вещества в Запорожской области. Задержаны трое граждан Украины. Изъятые препараты применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США. Следственным управлением ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 355 (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения) и ст. 205 (террористический акт) УК РФ.