Небензя: США наносят удары по позициям ВС Сирии, которые борются с боевиками ИГ

Постпред РФ при ООН напомнил, что израильская авиация только за последний месяц неоднократно атаковала международные аэропорты в Дамаске и Алеппо, "которые служат основными воротами для ввоза в Сирию ооновской помощи".

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. Целями воздушных ударов США по территории Сирии стали объекты и позиции вооруженных сил на востоке республики, которые борются с боевиками группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Особую тревогу у нас вызывает интенсификация в регионе так называемых ударов возмездия ВВС США, а также продолжающиеся авианалеты Израиля на своих арабских соседей, в том числе из района оккупированных сирийских Голан и голубой линии, чреватые рисками втягивания как Сирии, так и ее соседей в полномасштабное региональное противостояние", - сказал он на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Сирии.

Российский дипломат напомнил, что израильская авиация только за последний месяц неоднократно атаковала международные аэропорты в Дамаске и Алеппо, "которые служат основными воротами для ввоза в Сирию ооновской помощи". "А целями американских авиаударов вообще стали объекты и позиции Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики на востоке страны, где сирийские военные продолжают упорную борьбу с недобитыми игиловцами, которым Вашингтон, вопреки своим заявлениям, на деле обеспечивает опеку и покровительство", - отметил Небензя.

По его словам, Россия решительно осуждает продолжающиеся налеты в Сирии и расценивает их как "грубейшее нарушение суверенитета этого государства и базовых норм международного права".