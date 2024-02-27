Сенатор заявил, что в Херсоне остались только "старики и военные"

Подконтрольную Киеву часть города покинули практически все жители, отметил Игорь Кастюкевич

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Практически все жители покинули находящийся под контролем Киева Херсон, в городе остаются "старики и военные", рассказал в интервью ТАСС на Международной выставке-форуме "Россия" сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

"В Херсоне <...> [наблюдаются] перебои с водой, перебои с электричеством, с питанием. В городе остались старики и военные, ВСУ, которые выселяют стариков из квартир. Хорошенькая квартира, жить можно - пытаются заселяться", - сказал Кастюкевич.

Он отметил, что многие из украинских военных, которые находятся в Херсоне, маскируются под гражданских.

По словам сенатора, у партии "Единая Россия" остаются "крепкие связи" с жителями города, которые не смогли его покинуть, как правило, из-за семейных обстоятельств.