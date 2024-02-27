Посол заявил, что голосование в Венгрии на выборах президента РФ будет в Будапеште и Пакше

Евгений Станиславов отметил, что посольство "уделяет повышенное внимание обеспечению охвата и ознакомления наших граждан с возможностями участия в голосовании"

БУДАПЕШТ, 27 февраля. /ТАСС/. Голосование на выборах президента России на территории Венгрии будет организовано не только в Будапеште, но и, возможно, в Пакше, где российские специалисты работают на строительстве АЭС по проекту Росатома. Об этом сообщил в интервью корреспонденту ТАСС посол России в Венгрии Евгений Станиславов.

"На сегодняшний день здесь, в Венгрии, сформирована участковая избирательная комиссия, идет подготовка помещений для голосования и отработка всех этапов избирательного процесса", - сказал дипломат. Он уточнил, что избирательный участок будет открыт 17 марта в здании Российского культурного центра (РКЦ) в Будапеште. "Рассматривается обращение об организации выездного голосования в городе Пакш, где находится большое число российских граждан, участвующих в строительстве второй очереди атомной электростанции", - отметил посол.

Отвечая на вопрос, как организовано информирование находящихся в Венгрии россиян о предстоящих выборах, он подчеркнул, что посольство "уделяет повышенное внимание обеспечению охвата и ознакомления наших граждан с возможностями участия в голосовании". "Данная задача решается через СМИ и посредством интернет-ресурсов посольства и РКЦ с опорой на материалы Центральной избирательной комиссии. Информация уже публикуется в разделе "Выборы президента России" на интернет-сайте посольства, а также дублируется в телеграм-канале нашей дипмиссии и ее аккаунтах в соцсетях", - сказал Станиславов, добавив, что посольство "с радостью ждет новых подписчиков на всех доступных платформах".

Он также рассказал, что точно прогнозировать число голосующих очень сложно, поскольку многие соотечественники, в том числе недавно прибывшие в Венгрию, не встали на консульский учет. "Конечно, всем гражданам будет предоставлена возможность воспользоваться своим конституционным правом, но отсутствие определенности в отношении максимально возможного числа желающих проголосовать может создать дополнительную нагрузку на членов избиркома", - отметил посол.

В Пакше, где идет строительство пятого и шестого энергоблоков атомной станции, сейчас находятся более 300 российских специалистов. Некоторые приехали туда с семьями. АЭС, построенная по советскому проекту в 1980-е годы и работающая на российском ядерном топливе, обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. Сейчас на станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. После ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 000 мегаватт до 4 400 мегаватт.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что на территории России голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.