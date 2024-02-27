Посольство в Венгрии не исключило попыток провокаций на выборах президента РФ

Посол России Евгений Станиславов отметил, что вопрос безопасности всех участников избирательного процесса - как избирателей, так и членов избирательной комиссии - имеет первостепенное значение

БУДАПЕШТ, 27 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Венгрии не исключает попыток провокаций при голосовании на выборах президента РФ, но рассчитывает, что местные власти примут необходимые меры безопасности и помогут обеспечить волеизъявление граждан. Как сообщил корреспонденту ТАСС посол России в Венгрии Евгений Станиславов, в этих же целях при входе на избирательный участок будут проводиться усиленный досмотр и контроль.

"В нынешних условиях, когда против России перманентно проводятся недружественные акции, действительно нельзя исключать опасности любых провокаций и в Венгрии. Мы находимся в постоянном контакте с венгерской стороной и рассчитываем на то, что власти страны нашего пребывания с традиционными вниманием и ответственностью отнесутся к проведению на ее территории такого масштабного мероприятия, как выборы президента Российской Федерации, а противоправные действия, если они будут иметь место, не останутся без последствий и получат соответствующую юридическую оценку", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что вопрос безопасности всех участников избирательного процесса - как избирателей, так и членов избирательной комиссии - имеет первостепенное значение. "Именно поэтому рассчитываем на то, что сограждане с пониманием отнесутся к усилению досмотровых и контрольных мер при входе на территорию избирательного участка, включая проверку личности, содержимого носимой тары и прочее. Все эти меры соответствуют и российскому законодательству, и международным стандартам и направлены лишь на то, чтобы обеспечить защиту всех, кто правомерно находится на территории избирательного участка", - пояснил Станиславов.

Передано в компетентные органы

Посольство официально уведомило власти Венгрии о проведении 17 марта на территории этой страны выборов президента России и обратилось с просьбой принять необходимые меры безопасности для обеспечения беспрепятственного процесса волеизъявления. "Наше обращение было принято к сведению и передано в компетентные органы страны пребывания", - рассказал посол.

Он напомнил, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношения 1961 года на государстве пребывания лежит обязанность "предоставлять все возможности для выполнения функций представительства". "С учетом того, что именно на посольство возложены задачи по организации и проведению голосования, уместно говорить о реализации нашей дипмиссией своих официальных полномочий. К слову, алгоритм работы наших венгерских коллег на территории России при проведении их выборов выстраивается аналогичным образом", - пояснил Станиславов.

Избирательный участок будет открыт 17 марта в здании Российского культурного центра в Будапеште. Возможно, выездное голосование будет организовано в Пакше, где российские специалисты работают на строительстве АЭС по проекту Росатома. В этот город, расположенный на берегу Дуная в 100 км к югу от столицы страны, из России прибыли уже более 300 человек, чтобы принять участие в сооружении двух новых энергоблоков атомной станции. Некоторые из них приехали с семьями.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что на территории России голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.