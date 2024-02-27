Кандидаты в президенты обсудили отказ от западной системы координат и роль РФ в мире

Кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков, в частности, отметил, что текущие разногласия между Россией и Западом "много кому выгодны в Европе"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Кандидаты в президенты РФ во время предвыборных дебатов на телеканале "Россия-24" обсудили международную повестку, а именно пора ли отказаться от западной системы координат, как вести себя с партнерами из стран глобального Юга и должна ли политика превалировать над экономикой.

Кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков заметил, что текущие разногласия между Россией и Западом "много кому выгодны в Европе", включая правительства, получающие очки за счет конфликта с Москвой, и военные компании. "Но конечно же та ситуация и то отсутствие сотрудничества, которое у нас есть сейчас с Европой, которое прекратилось по многим показателям и направлениям, оно невыгодно в первую очередь людям, людям в Европе, - сказал он. - Мое поколение и политики, которые в целом приходят в европейских странах, - они из поколения, которое про сотрудничество". Политик призвал придерживаться в отношениях с Европой "прагматизма и здравого смысла".

В свою очередь лидер ЛДПР, кандидат от своей партии Леонид Слуцкий констатировал, что в 90-е годы Запад хотел сделать Россию управляемой и отодвинуть ее от процессов на евразийском пространстве, но сделать этого не получилось - и в итоге западные страны ответили санкционным давлением и провоцированием украинского кризиса. "Сегодня Россия, уверен в этом, является центром нового мирового большинства", - заявил Слуцкий, назвав также РФ "главным носителем тех процессов, которые противостоят движению Запада к третьей мировой войне".

Доверенное лицо кандидата от КПРФ Николая Харитонова, историк и публицист Евгений Спицын выступил с утверждением о том, что вершина отношений России и Запада пришлась именно на эпоху СССР, так как диалог шел на равных, но сразу после развала Союза РФ утратила самостоятельность. Обострение отношений с Западом и США он связал с "решением крымской проблемы". При этом Спицын отметил, что "Запад будет говорить только с сильным партнером".

Глобальный Юг

Во время обсуждения отношений со странами глобального Юга мнения участников дебатов разошлись. Даванков призвал не повторять таких ошибок, как покупка иностранных товаров за счет ресурсов без экспорта. По его словам, "нужны меры умного протекционизма для того, чтобы как раз производить все то, что необходимо". "Со странами глобального Юга, на мой взгляд, должны быть очень прагматичные отношения и, главное, построенные на экономической выгоде", - сказал он, заметив, что сейчас товарооборот со многими странами, которых РФ поддерживает на международной арене, "оставляет желать лучшего", а именно он должен быть главным показателем успешных отношений.

Несколько иную позицию заняли оппоненты Даванкова. "Россия с глобальным Югом сегодня создала новое мировое большинство. Запад захлебывается в агонии. Латинская Америка, Африка, значительная часть стран Азиатского континента, Юго-Восточной Азии сегодня с нами", - заявил Слуцкий, констатировав, что в 90-е годы Россия "полностью вошла в систему координат Европы, западной цивилизации" с чуждыми русскому миру подходами. "И сейчас с большим трудом из многих подобных вещей выходим", - добавил политик, выступив за многополярность в мире.

Представитель Харитонова утверждал, что "здоровая часть КПСС" еще в конце эпохи Советского Союза критиковала отказ государства от прежних позиций на международной арене. Отношения со странами Азии он назвал давними, однако, по его мнению, они "носят не очень ровный характер". Игроки континента, заметил он, понимают, что поражение России им невыгодно. Спицын также поставил под сомнение тезис о важности торговых отношений с югом, заявив, что иногда надо "жертвовать экономическими интересами с тем, чтобы отстоять свои политические позиции". Он также предположил, что Россия может играть роль посредника в азиатском регионе.

Отвечая Спицыну, Даванков напомнил о помощи, которую СССР оказывал Африке, однако в итоге страна сама осталась с "пустыми полками". "Экономика разрушила Советский Союз, не политика", - сказал он.