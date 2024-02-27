Патрушев назвал ключевым приоритетом России развитие связей с Латинской Америкой

Секретарь Совета безопасности отметил, что РФ и странам Латинской Америки необходимо усиливать координацию на международных площадках

МАНАГУА, 27 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал развитие дружеских отношений с Латинской Америкой одним из главных международных приоритетов России.

"Развитие дружеских связей с нашими ключевыми партнерами в Латинской Америке и Карибском бассейне остается в числе ключевых международных приоритетов Москвы. Значение этого региона для России стремительно возрастает. Именно эти страны находятся в авангарде борьбы за подлинный суверенитет Латинской Америки и ее полноправное место на мировой арене", - сказал Патрушев на консультациях по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии.

"Готовы оказывать всемерную, комплексную поддержку нашим латиноамериканским друзьям", - добавил он. Патрушев отметил, что России и странам Латинской Америки необходимо усиливать координацию на международных площадках. "Плечом к плечу отстаивать суверенное равенство государств, верховенство права, неделимость безопасности, недопустимость вмешательства во внутренние дела, выступать против незаконного санкционного давления", - перечислил секретарь Совбеза.

"С удовлетворением отмечаю, что наши страны уже немало сделали на этом поприще, в том числе в рамках работы Группы друзей по защите Устава ООН, с помощью которой мы отстаиваем принципы международного права в противовес мифическому порядку, основанному на правилах, которые навязывается Вашингтоном и его сателлитами", - подчеркнул Патрушев.