Патрушев заявил, что Россия поможет Латинской Америке защититься от вмешательства США

По словам секретаря Совета безопасности, РФ важно, что все больше стран региона стремится к проведению самостоятельной политики

МАНАГУА /Никарагуа/, 27 февраля. /ТАСС/. Москва будет и дальше помогать Латинской Америке защищаться от попыток Вашингтона вмешаться в ее внутренние дела, в том числе подорвать авторитет местных властей. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на консультациях по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии.

Он заметил, что латиноамериканским странам хорошо известны агрессивные методы США по насильственному слому не устраивающих их правительств, политическому и экономическому давлению на государства с независимой политикой.

"Латинская Америка остается важной зоной мира, своего рода островом стабильности. При этом для нас важно, что все больше стран региона стремится к проведению самостоятельной политики. В этой связи Москва продолжит в рамках всех имеющихся возможностей способствовать работе по пресечению вмешательства во внутренние дела ваших стран, кампаний по дискредитации их легитимных властей, запугиванию населения, дестабилизации экономики", - сказал Патрушев.