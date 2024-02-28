Небензя обвинил Израиль в том, что он мешает доставке помощи в сектор Газа

Постпред РФ при ООН напомнил, что гуманитарные организации приостановили продовольственные поставки в северную часть анклава из-за отсутствия безопасности

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Израиль напрямую мешает доставке гуманитарной помощи в сектор Газа при том, что проблемы с ее объемами нет. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Всем хорошо известно, что проблемы с наличием помощи для газавитян как таковой нет. Члены совета могли воочию убедиться в этом в ходе визита членов на границу с Газой в прошлом году. Колонны груженных грузовиков готовы оперативно отправиться в [город] Рафах со всем необходимым. Но, как известно, жесткие меры Израиля привели к прямо противоположному. Из-за бюрократических препонов и прямых отказов в доступе помощь поступает в минимальных объемах только в южный район сектора", - сказал он.

Дипломат отметил, что в северную часть палестинского анклава сотрудники гуманитарных организаций "отказались осуществлять в том числе продовольственные поставки из-за отсутствия безопасности". "Остается только догадываться, в каких ужасающих условиях находятся оставшиеся там люди", - подчеркнул он.

"В этом контексте рассуждать о каком бы то ни было потенциале местного сельского хозяйства вовсе не приходится. Для этого нет никаких условий: высокая минная опасность, экологическое загрязнение и без того скромных сельхозземель, для орошения которых нет воды, не оставляют газавитянам надежды на самообеспечение продуктами питания", - резюмировал Небензя.

Ранее заместитель генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Маурицио Мартина сообщил, что порядка 378 тыс. человек в анклаве переживают самую жестокую фазу острой нехватки продовольствия, характеризуемую истощением, критическими уровнями недоедания и повышенными уровнями смертности.