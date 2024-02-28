Медведев назвал Макрона "мелкотравчатым наследником Бонапарта"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ отметил, что наследники "с наполеоновским размахом жаждут реванша и несут лютую и крайне опасную пургу"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал крайне опасными заявления про возможность отправки войск отдельных стран НАТО на Украину.

"Мелкотравчатые наследнички Бонапарта, примеряя сорванные 200 лет назад золотые эполеты, с наполеоновским размахом жаждут реванша и несут лютую и крайне опасную пургу про высадку войск отдельных стран НАТО в Киеве, а также про новое оружие для нанесения ударов по России", - написал замглавы СБ РФ в Telegram-канале.

26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам состоявшейся в Париже конференции, посвященной Украине, не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону проведения специальной военной операции. Он также заявил, что государства Запада "намерены сделать все, что необходимо", чтобы Россия не смогла одержать верх в этом конфликте.