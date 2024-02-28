Лавров заявил о продолжении гуманитарной поддержки Мали со стороны РФ

Глава МИД России отметил, что Россия поставила стране в 2023 году 50 тыс. тонн пшеницы и 25 тыс. тонн удобрений

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Россия продолжит оказывать Мали поддержку в виде поставок гуманитарной помощи, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мали Абдулайе Диопом.

"Мы обсудили потребности Мали в гуманитарной помощи, - указал министр. - Мы эту поддержку обязательно будем продолжать".

Лавров напомнил, что Россия поставила Мали "50 тыс. тонн [пшеницы] в прошлом году, 25 тыс. тонн в этом году в январе, удобрений также в декабре прошлого года 25 тыс. тонн, и в январе этого года было поставлено 17 тыс. тонн топлива".