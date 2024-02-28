Мантуров отметил особую роль Росрезерва в обеспечении интересов нацбезопасности

Глава Минпромторга РФ отметил необходимость использования потенциала Росрезерва в решении некоторых стоящих перед государством актуальных задач

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Росрезерв проявил себя в текущей геополитической обстановке как важный элемент системы национальной безопасности, успешно сработав по всем закрепленным за ним направлениям. Об этом заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе выступления на итоговом заседании коллегии федерального агентства.

"Прошлый год наглядно продемонстрировал реальную работу ведомства в системе оперативных и, главное, бесперебойных поставок для обеспечения государственных нужд. Без преувеличения скажу, что агентство проявило себя как важнейший элемент системы национальной безопасности, успешно сработав по всем закрепленным за ним направлениям", - сказал Мантуров, слова которого приводят в министерстве.

Также вице-премьер - глава Минпромторга России отметил необходимость использования потенциала Росрезерва в решении некоторых стоящих перед государством актуальных задач.