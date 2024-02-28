В ЛНР завершили печать бюллетеней для голосования на выборах президента России

Весь процесс проходит под контролем избирательной комиссии республики

ЛУГАНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Типография города Луганска завершила печать бюллетеней для голосования на выборах президента России на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщила журналистам председатель избирательной комиссии в ЛНР Елена Кравченко.

"Количество бюллетеней, которое было заказано на типографию, готово в полном объеме. Сейчас идет завершающая стадия - нарезка бюллетеней. У нас 11-го марта на территории республики стартует досрочное голосование. К этому моменту все задействованные комиссии, на территории которых будет проходить досрочное голосование, получат бюллетени", - рассказала она.

Кравченко добавила, что ЛНР - единственный регион Донбасса и Новороссии, печатающий бюллетени у себя на территории. Каждый избирательный документ имеет несколько степеней защиты. Весь процесс проходит под контролем избирательной комиссии ЛНР.

"Всего у нас несколько степеней защиты на бюллетени. Одна из них - это тангирная сетка [пленка с нанесенным на нее повторяющимся рисунком], которая наносится сверху, и вторая, соответственно, голографическая марка, которая клеится уже непосредственно членом участковой избирательной комиссии на сам бюллетень. Плюс еще ставится печать и подписывается членами комиссии. Соответственно, продублировать и подделать документ просто невозможно", - сказала Кравченко.

Председатель избирательной комиссии отметила, что на территории региона будет действовать функция "мобильного избирателя". Порядка 5 тыс. человек подали заявление для голосования по месту нахождения. К таким людям члены избирательных комиссий придут на дом. Кроме того, продолжается проект "ИнформУИК" направленный на информирование избирателей. До 7 марта около 3 тыс. волонтеров будут рассказывать жителям региона о доступных формах голосования, дате выборов и месте избирательного участка.

На территории Луганской Народной Республики для голосования на выборах президента России образован 581 избирательный участок. Проходить голосование в ЛНР будет досрочно с 11 по 14 марта. Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.