Захарова: консульство в Республике Сербской заработает после решения технических вопросов

По словам официального представителя дипведомства, Москва убеждена, что открытие в Бане-Луке отделения посольства России будет способствовать укреплению дружбы и сотрудничества между народами

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российское консульство в Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) приступит к работе после решения вопросов технического характера. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К практической работе это загранучреждение приступит, как только будут решены остающиеся вопросы технического характера", - сказала она, отвечая на вопрос о том, когда можно ожидать открытие консульства.

По словам Захаровой, российская сторона убеждена, что "открытие в Бане-Луке отделения посольства России в Боснии и Герцеговине будет способствовать укреплению традиционных дружбы и сотрудничества" между народами.

Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик заявил в интервью "Известиям", что российское консульство может открыться в Республике Сербской в 2024 году.