Богданов обсудил с палестинским политиком ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта

Речь идет о руководителе департамента по связям с арабскими странами Организации освобождения Палестины Анваре Абдельхади

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с руководителем департамента по связям с арабскими странами Организации освобождения Палестины Анваром Абдельхади складывающуюся ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

"В ходе беседы основное внимание было уделено складывающейся ситуации в зоне палестино-израильского конфликта на фоне продолжающихся интенсивных боевых действий в секторе Газа", - говорится в сообщении МИД РФ.