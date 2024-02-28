МИД РФ: выход ОЧЭС за пределы мандата приведет к провалу албанского председательства

Директор департамента экономического сотрудничества дипведомства Дмитрий Биричевский призвал поддерживать экономический мандат ОЧЭС и деполитизированный характер ее работы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Выход Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) за пределы мандата приведет к провалу председательства Албании в объединении. Об этом говорится в заявлении директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, которое он сделал на неформальной встрече Комитета старших должностных лиц ОЧЭС 23 февраля.

"Мне очень интересно, а зачем нам торопиться созывать внеочередное неформальное заседание, не соблюдая никаких процедур, не привлекая "тройку" (совещательная структура в рамках ОЧЭС с участием бывшего, настоящего и будущего председателей организации - прим. ТАСС), даже не советуясь с ней? И теперь мы полностью выходим за рамки мандата организации и ее правил процедуры. Если мы продолжим в том же духе, мы сведем на нет все наши предыдущие результаты - и председательство Албании станет величайшим провалом в нашей истории", - сказал он.

Как отметил Биричевский, Россия последовательно призывает поддерживать экономический мандат ОЧЭС и деполитизированный характер ее работы, которые составляют фундаментальную основу деятельности организации, ориентированной на результат. "Мы услышали поддержку и подобные призывы от подавляющего большинства членов", - добавил он.