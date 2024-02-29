В Госдуме считают, что соцподдержка граждан станет ключевой темой в послании Путина

Парламентарии также рассчитывают, что глава государства назовет меры, необходимые для поддержки участников СВО и их родных

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Большая часть послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может быть посвящена теме социальной поддержки граждан, считают депутаты Госдумы. Кроме того, парламентарии рассчитывают, что глава государства в послании озвучит меры, необходимые для поддержки участников спецоперации и их родных, а также для роста экономики страны.

Как отметил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов ("Единая Россия"), большая часть послания президента традиционно посвящается социальной политике, "поскольку во главе угла всегда интересы человека". "Можно ждать "оформления" тех поручений и задач, которые президент ставил перед системой здравоохранения, в том числе в части заработных плат врачей", - сообщил ТАСС Неверов. Помимо этого, добавил он, сегодня также актуален вопрос льготных ипотечных программ, в частности "уточнение требований к заемщикам, к объектам недвижимости".

Он подчеркнул, что для депутатов фракции единороссов в Думе послание президента - прямое руководство к действию. По словам Неверова, народная программа партии "позволит синхронизировать законодательное обеспечение послания как на федеральном, так и на региональном уровнях". "Сам формат послания подразумевает, что по всем сферам жизни страны будут уточнены цели и задачи", - подчеркнул Неверов. Он предполагает, что в послании, скорее всего, найдут отражение темы, которые обсуждались в ходе прямой линии главы государства, а также его недавних встреч и поездок. "Владимир Владимирович общается с представителями разных отраслей, профессий и видит полную картину: как со стороны собственников предприятий, так и со стороны инженеров, разработчиков, ученых, рабочих", - подчеркнул Неверов.

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов также ожидает, что большая часть послания главы государства будет связана со сферой социальной политики. "Президент говорил, что в послании будут ставиться задачи на ближайшие шесть лет. Уверен, что это будут в том числе стратегические задачи в сфере социальной политики - по реальной борьбе с бедностью, решению острейшей демографической проблемы", - отметил ТАСС Миронов.

Он напомнил, что партия поддержала самовыдвижение Путина на пост президента РФ и подготовила для него "предвыборную программу, основанную на тысячах наказов избирателей". "Она включает широкий набор мер по поддержке семей с детьми, повышению благосостояния наших граждан. Мы видим, что часть этих мер реализуется уже сейчас - президентом закреплен федеральных статус многодетных семей, дано поручение по повышению окладов медработников. И я уверен, что многие наши предложения из президентской программы будут частично или полностью отражены и в послании", - считает Миронов. В частности, добавил он, СРЗП ожидает расширения программы материнского капитала и льгот для многодетных семей.

Поддержка бойцов СВО и их родных

По словам лидера ЛДПР, главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, "большие ожидания от послания президента связаны с тем, какие инициативы будут предложены для поддержки бойцов, каждый день приближающих победу России". "Уверен, глава государства назовет стратегические ориентиры, а Федеральное собрание и правительство РФ воплотят в жизнь все решения, необходимые для поддержки наших военнослужащих и их родных", - подчеркнул Слуцкий ТАСС. Он добавил, что поддержка родственников участников СВО "даст армии уверенность в крепком тыле и также будет способствовать скорейшей победе России".

Кроме того, предполагает Слуцкий, президент даст необходимые поручения Федеральному собранию и правительству РФ по созданию механизмов, направленных на усиленное развитие регионов. "Важно обеспечить достойный уровень жизни наших граждан в любой точке страны, когда каждый может пользоваться качественной медициной, современным транспортом, получать хорошее образование", - подчеркнул Слуцкий.

Он также уверен, что за частью послания президента, связанной с внешней политикой, "с пристальным вниманием будут следить во всем мире". "Уверен, что послание придаст импульс дальнейшему укреплению международных позиций России в мире", - считает Слуцкий.

Поддержка предприятий и рост экономики

Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев от послания президента Федеральному собранию ждет поддержки инициатив, за которые последовательно выступает партия. "Это декриминализация бизнеса и предпринимательская свобода, поддержка малых и средних предприятий, рост инвестиций в здравоохранение, образование и науку", - сообщил ТАСС Нечаев.

Он подчеркнул, что президент посылает "четкие сигналы всей исполнительной власти". "Так было и со снижением силового давления на предпринимателей, и с несправедливо завышенными пошлинами на ввозные автомобили. Для нас главное, чтобы эти сигналы и поручения исполнялись, не вязли в бюрократии", - добавил Нечаев.

В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что послание президента в этом году "требует ответов на целый ряд вопросов, которые давно перезрели". "На что бы я обратил особое внимание и хотел бы услышать в выступлении президента. Прежде всего, мы можем <…> успешно развиваться при одном предельно жестком условии: если темпы экономического роста будут выше мировых. Мы за последние 20 лет впервые в прошлом году преодолели 3,5% и вышли на мировые темпы", - сообщил журналистам Зюганов. Он отметил, что в предшествующие годы темпы роста экономики были около 1%, "что свидетельствовало об износе коммуникаций, уровне аварийности и техническом отставании".

"Послание должно прозвучать так же набатно, как в 2018 году, когда он [президент] американцам показал, что у нас сохранилась от советской эпохи та система безопасности, которая нас будет беречь", - добавил Зюганов.