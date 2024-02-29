28 февраля, 22:57

Патрушев обсудил с лидером Никарагуа сотрудничество в сфере безопасности и экономики

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Виталий Невар/ ТАСС
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Виталий Невар/ ТАСС

ГАВАНА, 29 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду в Манагуа провел встречу с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой и обсудил с ним вопросы взаимодействия стран по линии силовых ведомств и министерств экономического блока.

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"В Манагуа секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева приняли президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо. Обсуждены вопросы, направленные на укрепление многопрофильного стратегического партнерства России и Никарагуа. Отдельное внимание уделено углублению взаимодействия по линии силовых ведомств и министерств экономического блока", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. 

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