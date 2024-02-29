Патрушев обсудил с лидером Никарагуа сотрудничество в сфере безопасности и экономики

ГАВАНА, 29 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду в Манагуа провел встречу с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой и обсудил с ним вопросы взаимодействия стран по линии силовых ведомств и министерств экономического блока.

"В Манагуа секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева приняли президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо. Обсуждены вопросы, направленные на укрепление многопрофильного стратегического партнерства России и Никарагуа. Отдельное внимание уделено углублению взаимодействия по линии силовых ведомств и министерств экономического блока", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.