Иванов заявил, что элиты США задумались, какова отдача от помощи Украине

Cпецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта напомнил слова американского сенатора Линдси Грэма, который сказал, что Украине пора бы расплачиваться

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. США начинают задумываться о том, какую отдачу они имеют от постоянной помощи Украине, отметил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью "России-24".

Он рассказал, что обратил внимание на выступление американского сенатора Линдси Грэма, известного своей антироссийской позицией. "Он [Грэм] сказал, что Украине пора бы расплачиваться, а поскольку они нищие, то у них много природных ресурсов - урана, марганца, полезных ископаемых, - вот ими можно и расплачиваться. Это говорит о том, что американская элита задумалась, какова вообще отдача от бесконечной помощи Украине", - сказал Иванов.

При этом спецпредставитель президента отметил, что "отдача, конечно, есть", она заключается в том, что предприятия американского военно-промышленного комплекса получают деньги за помощь Украине. "Но все-таки есть не только финансовые аспекты", - добавил он.

Иванов также прокомментировал влияние недавнего интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону на взгляды обычных американцев. По словам политика, это сложный и открытый вопрос. "В целом то, что я знаю, [насколько я знаю] американцев, я со многими общался, - обычный американец очень мало интересуется внешней политикой, индифферентен по отношению [к ней]", - пояснил он. "Вы думаете, большинство американцев знают, где Украина? Я вас уверяю, что нет. Но все-таки есть определенный слой думающих американцев, знающих неплохо внешнюю политику. И для них это было бы интересно и полезно, и я надеюсь, что какие-то мысли в голове у них зашевелятся. Я бы даже сказал, наверное, уже зашевелились", - добавил представитель Кремля.

"В любом случае интервью было нужным, своевременным и для мировой общественности полезным", - подытожил спецпредставитель президента России.