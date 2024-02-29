Иванов: пример Украины говорит, что Запад не может удержать монополию во внешней политике

По словам спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, это также видно на фоне израильско-палестинского конфликта

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. На примере украинского и палестино-израильского конфликта видно, что Западу уже не удается удерживать свою монополию на принятие внешнеполитических решений. Такое мнение в интервью "России-24" высказал спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"В политике может быть это не так видно, потому что Запад сохраняет очень сильные позиции, пытается удержать свою монополию на принятие ключевых внешнеполитических решений. Это уже не всегда удается, и мы видим это на примере Украины. Но не только Украины, кстати. На фоне израильско-палестинского конфликта мы это тоже видим", - сказал Иванов.

По его мнению, мир находится в середине пути к многополярному миру. "Не хочу тут линейкой отмерять, но где-то в середине пути, я бы так сказал", - ответил Иванов на вопрос о том, где мы находимся, если взять достижение многополярного мира за цель, а все остальное за путь.

Политик пояснил, что о многополярном мире много говорится, но судить надо по делам. "Уже многое происходит. Хотя бы то, что по покупательной способности ВВП БРИКС уже превзошел ВВП коллективного Запада, уже чуть больше. А со вступлением новых стран, крупных стран в БРИКС, разрыв еще больше усилится. В экономике это объективный процесс, который уже происходит, и мы видим результат", - сказал он.