Диалог с учетом интересов РФ и судьба возможных интервентов. Путин о внешней политике

Россия не будет обсуждать с США стратегическую стабильность без учета своих национальных интересов, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Глава государства назвал вбросом утверждения, будто Москва готовится разместить в космосе ядерное оружие, и напомнил о новых и перспективных видах российских вооружений. Он также отметил, что Запад хотел бы видеть на месте России "угасающее, вымирающее пространство", и предостерег "возможных интервентов" - их судьба будет куда трагичнее, чем в прошлые эпохи.

ТАСС собрал основные тезисы главы государства.

О диалоге с США

Соединенные Штаты предлагают России вести диалог по стратегической стабильности, при этом пытаясь нанести ей "стратегическое поражение на поле боя", это лицемерно.

Заявления Вашингтона о заинтересованности в таком диалоге - "демагогия в преддверии президентских выборов в США": "Они просто хотят показать своим гражданам - да и всем остальным, - что по-прежнему правят миром".

Утверждения, будто Москва планирует разместить ядерное оружие в космосе, голословны: "Подобные вбросы <...> - уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно США".

Москва не будет обсуждать с Вашингтоном стратегическую стабильность в отрыве от собственных национальных интересов: "Если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе".

О стремлениях Запада

Западные страны не просто хотят сдержать развитие РФ: "Вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить все что угодно".

Запад хотел бы сделать с Россией то же, что на Украине: "Принести в наш дом разлад и ослабить нас изнутри. Но они просчитались".

О специальной военной операции

Россия сделает все, чтобы решить все задачи специальной военной операции: "Не мы начали эту войну в Донбассе, но, как уже не раз говорил, мы сделаем все, чтобы ее закончить".

"Наши части прочно владеют инициативой. По целому ряду оперативных направлений уверенно наступают, освобождают все новые территории".

"Наши вооруженные силы обрели колоссальный боевой опыт. <...> Боевые возможности вооруженных сил увеличились многократно".

О российском оружии

Все планы в сфере вооружений, озвученные в послании Федеральному собранию 2018 года, выполнены или близки к выполнению. Гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал" и "Циркон" уже применяются в ходе специальной военной операции, гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет" стоят на боевом дежурстве, завершаются испытания крылатой ракеты "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".

"В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты "Сармат". Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве".

"Работа над целым рядом других перспективных систем вооружения продолжается. И о новых достижениях наших ученых и оружейников мы еще узнаем".

О судьбе возможных интервентов

Именно Запад спровоцировал конфликты на Украине, на Ближнем Востоке и в других регионах, а теперь утверждает, будто Россия собирается напасть на Европу: "Несут бред какой-то".

При этом необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО.

Любой, кто рассматривает возможность вторжения в Россию, должен помнить судьбу тех, кто когда-то пытался это сделать. "Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными". "Они должны в конце концов понимать, что у нас тоже есть оружие <....>, которое может поражать цели на их территории <...>".

Российские стратегические ядерные силы находятся "в состоянии полной готовности к гарантированному применению".

О гонке вооружений

Западные страны пытаются втянуть Россию в гонку вооружений - "повторить трюк, который им удался в 1980-е годы с Советским Союзом". Поэтому важно "максимально рационально распределять ресурсы и выстроить эффективную экономику вооруженных сил".

О новом контуре безопасности в Евразии