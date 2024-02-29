Диалог с учетом интересов РФ и судьба возможных интервентов. Путин о внешней политике

Россия не будет обсуждать с США стратегическую стабильность без учета своих национальных интересов, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Глава государства назвал вбросом утверждения, будто Москва готовится разместить в космосе ядерное оружие, и напомнил о новых и перспективных видах российских вооружений. Он также отметил, что Запад хотел бы видеть на месте России "угасающее, вымирающее пространство", и предостерег "возможных интервентов" - их судьба будет куда трагичнее, чем в прошлые эпохи.
ТАСС собрал основные тезисы главы государства.
О диалоге с США
- Соединенные Штаты предлагают России вести диалог по стратегической стабильности, при этом пытаясь нанести ей "стратегическое поражение на поле боя", это лицемерно.
- Заявления Вашингтона о заинтересованности в таком диалоге - "демагогия в преддверии президентских выборов в США": "Они просто хотят показать своим гражданам - да и всем остальным, - что по-прежнему правят миром".
- Утверждения, будто Москва планирует разместить ядерное оружие в космосе, голословны: "Подобные вбросы <...> - уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно США".
- Москва не будет обсуждать с Вашингтоном стратегическую стабильность в отрыве от собственных национальных интересов: "Если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе".
О стремлениях Запада
- Западные страны не просто хотят сдержать развитие РФ: "Вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить все что угодно".
- Запад хотел бы сделать с Россией то же, что на Украине: "Принести в наш дом разлад и ослабить нас изнутри. Но они просчитались".
О специальной военной операции
- Россия сделает все, чтобы решить все задачи специальной военной операции: "Не мы начали эту войну в Донбассе, но, как уже не раз говорил, мы сделаем все, чтобы ее закончить".
- "Наши части прочно владеют инициативой. По целому ряду оперативных направлений уверенно наступают, освобождают все новые территории".
- "Наши вооруженные силы обрели колоссальный боевой опыт. <...> Боевые возможности вооруженных сил увеличились многократно".
О российском оружии
- Все планы в сфере вооружений, озвученные в послании Федеральному собранию 2018 года, выполнены или близки к выполнению. Гиперзвуковые ракетные комплексы "Кинжал" и "Циркон" уже применяются в ходе специальной военной операции, гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет" стоят на боевом дежурстве, завершаются испытания крылатой ракеты "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".
- "В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты "Сармат". Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве".
- "Работа над целым рядом других перспективных систем вооружения продолжается. И о новых достижениях наших ученых и оружейников мы еще узнаем".
О судьбе возможных интервентов
- Именно Запад спровоцировал конфликты на Украине, на Ближнем Востоке и в других регионах, а теперь утверждает, будто Россия собирается напасть на Европу: "Несут бред какой-то".
- При этом необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО.
- Любой, кто рассматривает возможность вторжения в Россию, должен помнить судьбу тех, кто когда-то пытался это сделать. "Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными". "Они должны в конце концов понимать, что у нас тоже есть оружие <....>, которое может поражать цели на их территории <...>".
- Российские стратегические ядерные силы находятся "в состоянии полной готовности к гарантированному применению".
О гонке вооружений
- Западные страны пытаются втянуть Россию в гонку вооружений - "повторить трюк, который им удался в 1980-е годы с Советским Союзом". Поэтому важно "максимально рационально распределять ресурсы и выстроить эффективную экономику вооруженных сил".
О новом контуре безопасности в Евразии
- "Очевидно, что необходимо работать над тем, чтобы уже в обозримой перспективе формировать новый контур равной и неделимой безопасности в Евразии. Мы готовы к предметному разговору по этой теме со всеми заинтересованными странами и объединениями".