Лавров пожелал Аббасу удачи в формировании нового правительства

Комментируя решение президента Палестины поменять правительство, начав процесс подбора новых министров - технократов, глава МИД РФ выразил надежду, что такой подход свидетельствует о стремлении привнести нейтральную "ноту" во внутриполитический процесс

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров пожелал президенту Палестины Махмуду Аббасу успехов в формировании нового единого палестинского правительства технократов. Об этом он заявил на межпалестинской встрече в Москве.

"Желаем палестинцам и президенту Палестины Махмуду Аббасу успехов в формировании нового кабинета. Надеемся, он будет отражать тенденцию на преодоление разногласий и состоять из людей, представляющих интересы всего палестинского народа, всех его составных частей", - сказал министр. Текст его выступления опубликован на сайте МИД РФ.

Комментируя решение Аббаса поменять правительство, начав процесс подбора новых министров - технократов, Лавров выразил надежду, что такой подход свидетельствует о стремлении привнести нейтральную "ноту" во внутриполитический процесс и будет способствовать активизации межпалестинского диалога, а также встреч, которые участники переговорной площадки запланировали в Москве.

"Наши коллеги, которых вы прекрасно знаете, из Института востоковедения РАН и МИД России к вашим услугам. Если вы в своем кругу по-палестински ответственно поговорите, думаю, можно было бы рассчитывать на движение вперед", - сказал глава МИД РФ, обращаясь к участникам мероприятия.

Он заверил присутствующих, что спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов и научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин продолжат работу и будут готовы предоставить консультативные услуги. "Надеюсь, традиционное российское гостеприимство будет способствовать вашей продуктивной работе", - отметил Лавров.

Формирование правительства

26 февраля президент Палестины Махмуд Аббас принял отставку правительства, возглавляемого Мухаммедом Штайе. Как сообщило агентство WAFA, Штайе и его кабмин продолжат исполнять свои обязанности до утверждения состава нового правительства. По данным телеканала Al Mayadeen, Аббас пошел на эти меры из-за оказываемого на него давления со стороны некоторых региональных игроков и Соединенных Штатов. Следующим шагом должно стать достижение национального консенсуса с участием всех палестинских группировок, включая ХАМАС, перед формированием нового правительства.

21 февраля член руководящего крыла одной из основных фракций, входящих в Организацию освобождения Палестины, движения ФАТХ Айман Ракаб сообщил корреспонденту ТАСС, что палестинские движения на встрече в конце февраля в Москве намерены прийти к общему соглашению о формировании единого палестинского правительства технократов.