29 февраля, 13:52
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2024

Володин заявил, что Путин в своем послании ответил на все запросы людей

Председатель Госдумы добавил, что президент не случайно поднял в начале своего выступления тему безопасности

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию ответил на все запросы людей. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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"Главное то, что президент ответил на все запросы людей", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия-1".

Он добавил, что глава государства не случайно поднял в начале своего выступления тему безопасности. "Потому что это ответ недружественным странам, ответ Вашингтону и Брюсселю. Президент предельно четко ответил", - отметил Володин.

Путин в четверг в 19-й раз обратился с посланием Федеральному собранию. Глава государства рассказал о плане развития страны на предстоящие шесть лет. Послание длилось более двух часов. 

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