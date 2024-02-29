В постпредстве России назвали резолюцию Европарламента примером неоимперской экспансии ЕС

В постоянном представительстве РФ при Евросоюзе отметили, что "в документе звучат призывы "оказать содействие российской оппозиции" в целях осуществления некой "трансформации" страны

БРЮССЕЛЬ, 29 февраля. /ТАСС/. Принятая Европарламентом (ЕП) резолюция "в поддержку гражданского общества" России - это наглядный пример того, как вопрос прав человека используется Евросоюзом как инструмент реализации неоимперской экспансии. Об этом заявили в постоянном представительстве России при ЕС.

"Мы на протяжении долгого времени говорили о том, что гипертрофированная "забота" Брюсселя о правах человека в третьих странах рано или поздно перерастет в открытое вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Правочеловеческая проблематика изначально воспринималась Евросоюзом как инструмент реализации своей неоимперской экспансии. Принятая Европарламентом 29 февраля 2024 года резолюция - наглядное тому подтверждение", - говорится в заявлении.

Как указали в постпредстве, "в документе звучат призывы "оказать содействие российской оппозиции" в целях осуществления некой "трансформации" России. "За примерами, чем оборачивается излишнее "беспокойство" за будущее третьих государств, далеко ходить не надо. Именно поддержка Евросоюзом насильственной смены власти в Киеве в феврале 2014 года стала начальным этапом "трансформации" Украины, власти которой первым делом развернули антитеррористическую операцию против населения Крыма и Донбасса", - заявили дипломаты.

В постпредстве также заметили, что "лживо выглядят и заявления европейских избранников о солидарности с российским гражданским обществом". "Мы хорошо помним, как два года назад ЕС убеждал, что его рестрикции не направлены против простых россиян. Однако сегодня наши соотечественники, которые в силу разных причин действительно положительно воспринимали Европу, смогли почувствовать истинное отношение к себе со стороны евробюрократии, - сказано в заявлении. - В оставшиеся до европейских выборов месяцы рекомендовали бы евродепутатам успеть решить многочисленные внутриеэсовские проблемы, а не пытаться проявлять активность по вопросам, которые Евросоюза никоим образом не касаются".