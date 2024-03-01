Захарова посоветовала германским СМИ спросить Бербок о планах ФРГ бить по Крымскому мосту

Официальный представитель МИД РФ отметила, что у прессы "есть актуальная тема для общения с посольством ФРГ в Москве"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала немецким СМИ спросить министра иностранных дел Германии Анналену Бербок о планах Берлина разрушить Крымский мост.

В частности, так Захарова прокомментировала сообщение главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Маргариты Симоньян о том, что высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать этот объект без последствий для немецких властей. Симоньян ссылается на наличие подтверждающей аудиозаписи. "Интересно, что на этот счет думает Анналена Бербок? У немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать ей вопросы. И у нашей прессы есть актуальная тема для общения с посольством ФРГ в Москве", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку немецких военных и войск НАТО на Украину.