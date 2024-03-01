РФ и Египет призвали принять меры для недопущения ухудшения гуманитарной ситуации в Газе

Замглавы МИД Михаил Богданов и посол Египта в Москве Назих Нагари обсудили ближневосточную повестку "с акцентом на продолжающийся кризис в зоне палестино-израильского конфликта"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Египта в Москве Назих Нагари призвали к принятию мер на международном уровне по недопущению деградации гуманитарной ситуации в секторе Газа.

"В ходе беседы обсуждалась актуальная ближневосточная проблематика с акцентом на продолжающийся кризис в зоне палестино-израильского конфликта. Акцентирована важность принятия скорейших мер на международном уровне для недопущения дальнейшей деградации гуманитарной ситуации в секторе Газа", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам встречи, состоявшейся по просьбе египетского посла.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве.