Матвиенко заявила о готовности СФ содействовать расширению связей РФ и Гагаузии

По словам председателя Совета Федерации, есть двусторонние соглашения между субъектами России и Гагаузией, которые "могут и должны реализовываться при содействии и поддержке палаты регионов"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Совет Федерации готов оказывать всемерное содействие руководству Гагаузии в укреплении и расширении связей с Россией. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с башканом (главой) Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул.

"Есть автономное территориальное образование Гагаузия, которое заботится о своих гражданах, которое хочет развиваться, которое хочет повышать уровень благосостояния своих граждан. И если руководители Гагаузии настроены на такое взаимодействие, мы как палата регионов будем оказывать всемерное содействие, укреплять и расширять наши связи. И никто ни нам, ни вам не может запретить", - сказала спикер СФ.

Она добавила, что есть двусторонние соглашения между субъектами РФ и Гагаузией, которые "могут и должны реализовываться при содействии и поддержке палаты регионов". Матвиенко подчеркнула, что развитие межрегионального сотрудничества является для СФ традиционным направлением деятельности. "Мы содействовали расширению связей наших регионов с Гагаузией. На сегодня у нас 10 субъектов РФ подписали соглашения с Гагаузией", - сказала председатель верхней палаты, выделив в качестве наиболее активных Санкт-Петербург и Татарстан.

По ее словам, это способствует не только наращиванию взаимного торгового обмена, но и укреплению гуманитарных связей по всему спектру двусторонних отношений. "Благодарю вас, Евгения Александровна, что вы настроены на продолжение взаимовыгодного сотрудничества, взаимодействия. Мне кажется, это такой правильный прагматичный подход, когда глава Гагаузии заботится о развитии экономики. Не будет развиваться экономика, не будут открываться новые рынки, не будет и социальной защиты граждан. Это взвешенный, прагматичный курс, который мы поддерживаем и готовы оказывать всяческое содействие", - заключила Матвиенко.