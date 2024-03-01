Лавров и Педерсен пообщались "на ногах" на полях форума в Анталье

Глава МИД РФ и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии с улыбкой приветствовали друг друга

АНТАЛЬЯ, 1 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообщался "на ногах" со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном на полях Антальского дипломатического форума, передает корреспондент ТАСС.

Лавров и Педерсен с улыбкой приветствовали друг друга, встретившись в коридоре конгресс-центра NEST.

Лавров 1-2 марта принимает участие в дипломатическом форуме в Анталье. На полях мероприятия глава российской дипломатии провел переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом и встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.