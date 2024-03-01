Медведев процитировал стихотворение Симонова в ответ на обсуждение немцами атаки на Крым

Зампредседателя Совета безопасности заявил, что "немцы снова превратились в заклятых врагов" России

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя разговор немецких офицеров про атаки на Крымский мост, констатировал, что "немцы снова превратились в заклятых врагов".

"Все-таки наши извечные противники - немцы - снова превратились в заклятых врагов", - написал Медведев в Telegram-канале. "Посмотрите, с какой тщательностью и в каких деталях фрицы обсуждают удары по нашей территории с использованием ракет повышенной дальности, выбирают объекты для поражения и наиболее вероятные способы причинить максимальный вред нашей Родине и нашим людям. Не забывая про использование лживой риторики о неучастии Германии в конфликте", - констатировал заместитель председателя Совбеза.

"Кто мог себе это представить совсем недавно? Как на это реагировать дипломатическим образом?" - задался вопросами Медведев. "Не знаю...", - признался он.

При этом политик процитировал строки стихотворения Константина Симонова, написанного в 1942 году, "Убей его!" о борьбе с фашистами. По мнению Медведева, лучше поэта на эту тему не сказать. Сам он привел "снова ставший актуальным призыв времен Великой Отечественной войны: Смерть немецко-фашистским оккупантам!"

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в день, когда Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для немецких властей. Симоньян ссылается на наличие подтверждающей аудиозаписи.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вопрос об обсуждении немецкими высокопоставленными офицерами нанесения ударов по Крымскому мосту будет заслушан на ближайшем заседании нижней палаты парламента.