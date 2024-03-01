В Дагестане представили нового главу Верховного суда республики

Им стал Федор Щукин

МАХАЧКАЛА, 1 марта. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов и заместитель председателя Верховного суда РФ Владимир Давыдов представили коллективу Верховного суда Дагестана нового руководителя. Им назначен занимавший пост зампредседателя Нижегородского областного суда Федор Щукин.

"Решение президента России Владимира Владимировича Путина является признанием вашего значительного профессионального опыта, высоких компетенций, многолетней безупречной судейской практики. Убежден, что вы будете развивать лучшие традиции отечественного правосудия, а судейский корпус Дагестана под вашим руководством продолжит успешно решать стоящие перед ним важные задачи", - обратился Меликов к новому председателю Верховного суда региона.

В свою очередь Давыдов назвал назначение нового председателя Верховного суда Дагестана знаковым событием. "Назначение [Щукина], безусловно, знаковое событие в жизни республики, важное событие для судебной системы, для органов государственной власти республики", - сказал Давыдов.

Щукин родился 4 августа 1976 года в селе Починки Починковского района Горьковской области (Нижегородская область). В 1997 году окончил юридический факультет Нижегородского государственного университета им Н. И. Лобачевского. С ноября 2020 года занимал должность заместителя председателя Нижегородского областного суда.