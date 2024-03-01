Экс-замдиректора ФСИН назначили зампредседателя правительства Воронежской области

Алексей Гиричев будет координировать взаимодействие региональной власти с административными и военными органами

ВОРОНЕЖ, 1 марта. /ТАСС/. Бывший заместитель директора ФСИН России Алексей Гиричев назначен на должность заместителя председателя правительства Воронежской области. С 4 марта он будет координировать взаимодействие региональной власти с административными и военными органами, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Губернатор Александр Гусев подписал указ о назначении Гиричева Алексея Ивановича на государственную должность Воронежской области - заместителя председателя правительства Воронежской области. Он будет координировать работу облправительства с административными и военными органами. Алексей Гиричев назначается на должность с 4 марта на срок полномочий губернатора Воронежской области", - говорится в сообщении.

Гиричев был назначен заместителем директора ФСИН 6 марта прошлого года, до этого с 2018 года возглавлял УФСИН по Воронежской области, с 2020 года - УФСИН России по Владимирской области. 7 февраля президент России Владимир Путин освободил его от должности заместителя директора ФСИН России.

В декабре прошлого года Гиричеву было присвоено звание генерал-лейтенанта внутренней службы.