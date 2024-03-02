РФ заявила, что беды Афганистана вызваны 20-летним присутствием США в этой стране

Представитель делегации России в СПЧ ООН Руслан Строганов отметил, что Вашингтон, Лондон и их союзники по НАТО оставили после себя "разруху и нищету"

ЖЕНЕВА, 2 марта. /ТАСС/. Продолжавшееся 20 лет военное присутствие США, Великобритании и их союзников по НАТО в Афганистане стало одной из главных причин нынешних бед этой страны. Запад, оставивший после себя разруху, цинично перекладывает ответственность за свои действия на афганские власти, заявила российская делегация, участвующая в Женеве в 55-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"20 лет военного присутствия США, Великобритании и их союзников по НАТО стали одной из основных причин текущих бед Афганистана", - отметил на заседании представитель делегации РФ Руслан Строганов. Он напомнил, что после стремительного бегства в августе 2021 года Запад "оставил после себя разруху и нищету, а теперь цинично перекладывает всю ответственность за свои деяния на афганские власти, увязывает предоставление гуманитарной помощи с политическими уступками со стороны Кабула".

Все еще заблокированы афганские валютные резервы "на несколько миллиардов долларов", сказал Строганов. "Преступления, совершенные американскими и натовскими военными в Афганистане, до сих пор не получили должной правовой оценки", - констатировал дипломат.

В России "не склонны идеализировать ситуацию в Афганистане", сказал он. Обоснованное беспокойство вызывают ограничения доступа к обучению в школах и вузах, ведь образование для всех слоев населения является "залогом благополучного социально-экономического развития страны", отметил Строганов. В контактах с афганскими властями Москва настойчиво призывает к "выполнению взятых ими ранее на себя обязательств по формированию инклюзивной системы государственного управления", подчеркнул дипломат.

Приоритетом России на афганском направлении остается содействие укреплению стабильности и безопасности в этой стране. "Только долгосрочный мир в Афганистане будет способствовать благоприятному развитию всего региона", - резюмировал Строганов.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами о намерении вывести свои силы. 15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Последние военнослужащие США покинули Афганистан к началу сентября 2021 года.