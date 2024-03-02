Лавров начал встречу с королем Эсватини в Анталье

Встреча проходит в закрытом для прессы формате

АНТАЛЬЯ, 2 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился на полях дипломатического форума в Анталье с королем Эсватини Мсвати III, передает корреспондент ТАСС.

Встреча проходит в закрытом для прессы формате.

В январе 2023 года Лавров посетил Королевство Эсватини с первым с момента установления дипломатических отношений в 1999 году визитом такого уровня.

Королевство Эсватини (до 2018 года - Свазиленд) - государство в Южной Африке. Занимает площадь 17,2 тыс. кв. км; наряду с Гамбией это одно из двух самых маленьких неостровных государств континента. Граничит с Мозамбиком и ЮАР, выхода к морю не имеет. Столица - Мбабане. Государственные языки - английский, сисвати. По форме правления - конституционная монархия.