В Москве большинство участников теста системы ДЭГ проголосовали за вырубку тополей

Принять участие в тестировании могли совершеннолетние горожане с постоянной регистрацией в столице

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Наибольшее количество участников тестирования системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) перед выборами президента РФ в Москве проголосовали за вырубку тополей, такой вариант поддержали 37% проголосовавших. Об этом сообщается на официальном сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году.

"С небольшим отрывом лидировал вариант "Тополя надо вырубать и высаживать на их место другие деревья". За него проголосовали 37% участников. При этом среди голосующих с помощью бумажного бюллетеня этот вариант пользовался большей популярностью, набрав 44%", - сообщили в штабе.

На втором и третьем месте по популярности оказались ответы "Решение надо оставить специалистам" и "Тополя не надо вырубать", такие варианты выбрали 32% и 31% голосующих соответственно. Участниками тестового голосования стали 716 тыс. человек.

Тестовое голосование прошло в российской столице 2 марта с 10:00 до 14:00 в рамках подготовки к выборам президента России. Принять участие в тестировании могли совершеннолетние горожане с постоянной регистрацией в столице, москвичи с полной учетной записью на mos.ru также могли проголосовать онлайн. Отмечается, что участники тестирования отвечали на вопрос "Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?", и голоса распределились практически поровну.

Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта. Проголосовать в Москве смогут горожане, имеющие постоянную регистрацию в столице, а также жители других регионов страны, заранее оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в городе. Участки будут открыты 15, 16 и 17 марта с 08:00 до 20:00. Здесь также установят специальные терминалы для электронного голосования. Отдать свой голос онлайн на mos.ru можно в те же даты круглосуточно начиная с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта.