Путин считает величайшей ценностью многонациональное единство России

Это определяет принципы, по которым в настоящее время развивается государство, отметил президент РФ

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. Единство народов, населяющих Россию, - величайшая ценность для страны, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Всемирного фестиваля молодежи.

"Многонациональное единство для нас - величайшая ценность, и это во многом определяет те принципы, по которым сегодня живут, развиваются наше государство и общество. Говорю о равенстве и справедливости, о традициях крепкой семьи и взаимопомощи, о служении своему Отечеству и ответственности за его судьбу", - указал он.

Путин обратил внимание, что на открытии ВФМ собрались представители почти 300 разных народов. "Мы в России хорошо знаем, каким богатством является такое многообразие, каким мощным позитивным зарядом развития и духовного взаимообогащения оно обладает", - отметил глава государства.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.

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