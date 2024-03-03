Галузин и Ли Хуэй отметили, что обсуждение урегулирования на Украине невозможно без РФ

Замглавы МИД РФ и спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии подчеркнули, что продвигаемые Киевом и Западом ультимативные требования к Москве вредят перспективам улаживания конфликта и не могут служить его основой

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин и специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй на встрече 2 марта в Москве констатировали, что любое обсуждение урегулирования на Украине невозможно без участия России и учета ее интересов безопасности. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся заинтересованный и обстоятельный обмен мнениями по тематике украинского кризиса. Констатировано, что любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности", - отметили в ведомстве.

"При этом было отмечено, что продвигаемые Киевом и Западом ультимативные требования к России и связанные с ними диалоговые форматы только вредят перспективам урегулирования и не могут служить его основой", - подчеркнули в российском дипведомстве.

Встреча прошла в традиционно дружественной и доверительной атмосфере, присущей российско-китайским отношениям, добавили в министерстве.

С 2 марта началось второе турне Ли Хуэя, направленное на поиск путей урегулирования конфликта на Украине. Как ожидается, помимо России, он посетит штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию. Прошлое турне состоялось в мае 2023 года.