МИД РФ назвал желание Зеленского монополизировать право на мирные планы контрпродуктивным

Это стремление является способом затянуть кровопролитие, заявил посол по особым поручениям дипведомства Родион Мирошник

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Стремление президента Украины Владимира Зеленского монополизировать право на мирные планы по урегулированию кризиса при поддержке западных стран контрпродуктивно и является способом затянуть кровопролитие. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Стремление [президента Украины Владимира] Зеленского при поддержке Запада монополизировать право на мирные планы урегулирования контрпродуктивно! Это не более чем еще один способ затянуть кровопролитие", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин и специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй на встрече 2 марта в Москве констатировали, что любое обсуждение урегулирования на Украине невозможно без участия России и учета ее интересов безопасности.