В МИД РФ заявили, что Запад прибегает ко всевозможным мерам давления на РФ

По словам замглавы ведомства Александра Грушко, Россия прекрасно знает, что в вопросе с MH-17 не прекращаются "попытки вдохнуть новую юридическую жизнь в эту историю, где Запад полностью провалился"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Западные страны, развязавшие гибридную войну против РФ, прибегают ко всем возможным мерам давления на Россию, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Против России развязана гибридная война. И те, кто ее развязал, прибегают ко всем возможным мерам - информационного, экономического, военного давления и также юридического", - сказал он, комментируя заявления Нидерландов о требовании компенсации от РФ в связи с крушением рейса MH-17 "Малайзийских авиалиний", произошедшим в июле 2014 года.

По словам Грушко, РФ прекрасно знает, что в вопросе с MH-17 не прекращаются "попытки вдохнуть новую юридическую жизнь в эту историю, где Запад полностью провалился".

Как ранее сообщил и. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте в X (ранее Twitter), Нидерланды не исключают, что могут потребовать от России компенсацию за крушение рейса MH-17 "в рамках юридических разбирательств".

Пассажирский Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился под Донецком 17 июля 2014 года, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Уголовное дело по факту крушения рассматривал окружной суд Гааги. В ноябре 2022 года инстанция признала виновными и заочно приговорила к пожизненному заключению трех человек - бывшего главу ополченцев ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), а также его подчиненных Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Четвертый обвиняемый, Олег Пулатов, был оправдан за неимением достаточного количества доказательств причастности к инциденту. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие к результатам работы следственной группы, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы при расследовании.