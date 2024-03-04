Россия на сессии ОЗХО поднимет вопрос о применении Украиной отравляющих веществ

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский отметил, что Украина будет препятствовать объективному и беспристрастному рассмотрению вопроса на площадке ОЗХО

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Россия на предстоящей сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) поднимет вопрос о системном применении Украиной токсичных химикатов. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский.

"В ходе предстоящей 5 марта 105-й сессии исполнительного совета ОЗХО мы обязательно будем поднимать вопрос о системном применении украинскими боевиками токсичных химикатов и потребуем от организации дать должную оценку этой преступной с точки зрения международного права деятельности. По очевидным причинам предвидим, что Украина будет препятствовать объективному и беспристрастному рассмотрению вопроса на площадке ОЗХО. Посмотрим, что будет дальше", - сказал он, комментируя информацию о тайнике с ядом и психотропными веществами, которые завербованный Киевом мужчина планировал применить для массового убийства в Мелитополе.

27 ноября 2023 года на 28 сессии Конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) в Гааге официальный представитель Российской Федерации в ОЗХО, заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский предупреждал, что в ходе специальной военной операции на Украине ярко просматривается стремление США и их евроатлантических союзников провести эксперимент по применению психотропных и наркотических химикатов, не входящих в списки КЗХО, которые активно воздействуют на центральную нервную систему человека. А также он подчеркивал, что именно эти вещества одновременно подпадают под прямой запрет по другим конвенциям, таким как Единая конвенция о наркотических средствах, Конвенция о психотропных веществах и Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.