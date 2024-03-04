Лавров назвал трусостью уход представителей Запада от прямых контактов с РФ

Министр иностранных дел РФ отметил, что аргументов у Запада нет

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 марта. /ТАСС/. Сокращение всех контактов с Москвой и высылка российских дипломатов - это проявление представителями западных стран трусости, связанной с неготовностью к честной конкуренции. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе сессии Всемирного фестиваля молодежи.

"Насчет того, когда [представители Запада] с нами начнут напрямую разговаривать - мы к этому относимся философски. Очень жалко этих людей. Дипломаты, которые трусят, по большому счету, - сказал Лавров. - Когда выгоняют наших дипломатов из Европы и ряда других стран, из Японии, когда сокращают вообще все контакты, даже академические контакты сокращаются, - это стремление в такой злобе, озлобленности, наказать, но одновременно это еще и проявление трусости в плане неготовности к честной конкуренции".

Как отметил министр, аргументов у Запада нет. "Они врали нам про Минские договоренности, которые не собирались выполнять. Они готовили этот госпереворот [на Украине] сознательно, они запрещали оппозиции выполнять документ об урегулировании, сделали все-таки госпереворот. Мы все это знаем", - заключил глава российского внешнеполитического ведомства.

Модератором дискуссии марафона общества "Знание" "Россия и ее роль в формировании многополярного мира" выступил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.