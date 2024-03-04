Глава СПЧ считает, что гражданское общество в РФ доказало свою зрелость

По словам Валерия Фадеева, в пандемию волонтеры помогали медикам, которые сутками не могли выйти из красной зоны, а с началом СВО миллионы людей присоединились к помощи фронту

СИРИУС /Федеральная территория/, 4 марта. /ТАСС/. Гражданское общество в России доказало свою зрелость, когда страна столкнулась с испытаниями. Такое мнение высказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Зрелость гражданского общества, она отчетливо проявляется в трудный период", - сказал Фадеев на дискуссии "Сила гражданского общества: как меняют мир лидеры социальных изменений?" на Всемирном фестивале молодежи.

По его словам, в пандемию волонтеры помогали медикам, которые сутками не могли выйти из красной зоны, с началом специальной военной операции миллионы людей присоединились к помощи фронту - собирают посылки военным, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и так далее. "И это не искусственное. Это убедительно демонстрирует зрелость российского гражданского общества", - сказал Фадеев.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля пройдет с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.