Кандидат на пост липецкого губернатора Валентинова подала документы для регистрации

Индивидуальный предприниматель собрала 135 подписей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Индивидуальный предприниматель Полина Валентинова подала документы для регистрации в качестве кандидата на пост губернатора Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.

"Индивидуальный предприниматель Полина Валентинова представила в областную избирательную комиссию документы, необходимые для регистрации кандидатом на выборах губернатора Липецкой области, назначенных на 8 сентября 2024 года", - говорится в сообщении. "Полина Валентинова собрала в 16 муниципальных образованиях Липецкой области 135 подписей. Напомним, что претендентам на должность губернатора Липецкой области необходимо собрать не менее 129 и не более 135 подписей", - добавили в избиркоме.

Избирательная комиссия также приняла сведения о трех кандидатурах для наделения в будущем одной из них полномочиями сенатора Российской Федерации от Липецкой области. "Это налогоплательщик налога на профессиональный доход Алина Бодрова, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Производственный комплекс Рационал" Алексей Калиничев, индивидуальный предприниматель Вазген Куканянц", - говорится в сообщении.

Ранее липецкая избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом на выборах главы Липецкой области действующего губернатора региона Игоря Артамонова, которого выдвинула партия "Единая Россия". Документы в избирком также подали кандидаты Юрий Логинов ("Коммунисты России"), Лариса Ксенофонтова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Анатолий Емельянов (ЛДПР) и Сергей Токарев (КПРФ).

Окончательный список кандидатов, фамилии которых войдут в бюллетень для тайного голосования, станет известен не позднее 2 августа.

Выборы губернатора Липецкой области пройдут в единый день голосования - 8 сентября 2024 года.