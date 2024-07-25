Мишустин посетит Горно-Алтайск

Там премьер-министр РФ встретится с врио главы региона Андреем Турчаком

ГОРНО-АЛТАЙСК, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин завершает поездку по восточной части страны. Последний регион, который он посетит в рамках многодневного "турне", - Республика Алтай.

В Горно-Алтайске глава российского кабмина ознакомится с проектом реконструкции аэропорта, а также проведет встречу с врио главы региона Андреем Турчаком. В мероприятиях примет участие министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Поездка Мишустина по Дальнему Востоку и Сибири началась еще на прошлой неделе. В воскресенье он прибыл в Магадан, после - посетил Хабаровск. Далее премьер два дня работал в Новосибирске.

Председатель правительства РФ уже бывал ранее в большинстве этих городов и регионов, давал поручения по их развитию. Сейчас премьер проверил, как исполняются поставленные задачи. Например, Магадан Мишустин посещал в 2020 году. С тех пор в городе произошли изменения: благоустроены общественные пространства, открыты новые предприятия, идет модернизация аэропорта.

В Новосибирск премьер приезжал весной 2021 года. В Горно-Алтайск он прилетал неоднократно. Исключением стал лишь Хабаровск, который Мишустин на премьерском посту еще не посещал. Он, однако, бывал в другом крупном городе региона - Комсомольске-на-Амуре.

Как правило, по итогам таких поездок публикуются перечни поручений председателя правительства. Они охватывают ключевые вопросы, которые были затронуты во время посещения тех или иных регионов.