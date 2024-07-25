Лавров в Лаосе примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва планирует, в частности, изложить оценки региональной ситуации

ВЬЕНТЬЯН /Лаос/, 25 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25-27 июля посетит Лаос, где примет участие в совещаниях глав внешнеполитических ведомств по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и проведет несколько двусторонних встреч.

Заседания в Вьентьяне пройдут на уровне глав МИД в трех форматах: Россия - АСЕАН, Восточноазиатский саммит (ВАС) и Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ).

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на предстоящих мероприятиях Москва планирует, в частности, изложить оценки региональной ситуации, включая усиление конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) на фоне проводимой Западом и НАТО линии на милитаризацию региона.

В этом году также отмечается 20-летие присоединения России к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии - Балийскому договору 1976 года. В связи с этим, как отметила Захарова, во Вьентьяне планируется подтвердить закрепленные в нем принципы обеспечения мира и стабильности в регионе.

Захарова рассказала, что на полях мероприятий у Лаврова запланировано также большое количество двусторонних встреч. Отвечая на вопрос о возможности встречи с американцами, замглавы МИД РФ Андрей Руденко ранее сообщил ТАСС, что такой контакт не планируется. В Госдепартаменте также отметили, что госсекретарь США Энтони Блинкен не планирует запрашивать контакт с Лавровым, как было на аналогичных мероприятиях в 2022 году: тогда шеф американской дипломатии обещал "поймать за пуговицу" российского коллегу. После заседаний российский министр подчеркнул, что не увидел заинтересованности Блинкена в разговоре, а пуговицы "все на месте".

Стратегическое партнерство

В МИД РФ сообщили, что на заседании Россия - АСЕАН планируется обсудить выполнение Комплексного плана действий по реализации стратегического партнерства Россия - АСЕАН на 2021-2025 годы и запустить подготовку нового аналогичного документа на среднесрочную перспективу. "Основной упор планируем сделать на развитии высокотехнологичных и наукоемких секторов, "умных" городов, сотрудничества в сферах цифровизации, энергетики", - рассказала Захарова.

"Ассоциация остается ядром многовекторных процессов межгосударственного взаимодействия на широком пространстве АТР. Рассматриваем ее в качестве одного из ключевых партнеров в контексте реализации инициативы президента Российской Федерации о выстраивании новой архитектуры евразийской безопасности, - отметила дипломат, анонсируя встречу. - Задача - через сопряжение кооперационных ресурсов как отдельных стран, так и многосторонних механизмов выйти на комфортный для всех участников взаимовыгодный алгоритм мирного совместного развития на континенте".

Повестка ВАС и АРФ

На министерской встрече ВАС Лавров планирует обсудить с коллегами подготовку к саммиту этого формата, который пройдет во Вьентьяне в октябре, а также обсудить дорожную карту объединения на 2024-2028 годы.

В МИД РФ площадку ВАС рассматривают как "важный элемент многополярной архитектуры региональной безопасности, обладающий потенциалом развития взаимополезного, многостороннего сотрудничества". Россию на форумах ВАС обычно представляют председатель правительства или министр иностранных дел.

"На сессии АРФ рассчитываем одобрить программу форума на предстоящий год, принять тематическое заявление по безопасности паромного сообщения, а также рабочих планов, в том числе по чрезвычайному реагированию", - сообщала ранее Захарова.

Новая модель безопасности

14 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что Россия должна проработать свою систему "равной и неделимой" безопасности в Евразии. По словам Руденко, данная тема будет обсуждаться в ходе визита Лаврова. Он подчеркнул, что Москва рассматривает АСЕАН как естественного партнера по формированию архитектуры евразийской безопасности.

Выступая в СБ ООН 16 июля, Лавров подчеркнул, что на замену созданных вокруг АСЕАН инклюзивных механизмов США и их союзники "сколачивают подчиненные им закрытые конфронтационные блоки типа AUKUS и прочих разного рода "четверок" и "троек". По словам министра, в контактах с АСЕАН и другими партнерами Россия выступает за то, чтобы вырабатывать евразийскую модель безопасности, которая будет основана на равноправии, неделимости безопасности и полном взаимном учете.