Путин заявил, что следователям нужно использовать в работе новые методы и технологии

Глава государства также обратил внимание на то, что "сотрудники органов следствия МВД, Следственного комитета и ФСБ вносят незаменимый, огромный вклад в борьбу с коррупцией, терроризмом и экстремизмом"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым в нынешнюю эпоху быстрых перемен совершенствовать методы расследования преступлений. Глава государства, поздравляя сотрудников органов следствия с профессиональным праздником, выразил уверенность, что они будут действовать грамотно и оперативно.

"Сегодня, в эпоху динамичных перемен в мире, технологической революции, миграционных потоков, локальных конфликтов, формирования рынков будущего, возникают и новые риски. В том числе это киберугрозы, наркоторговля, трансграничные преступные группировки, настоящие криминальные синдикаты в виртуальном и финансовом пространстве", - констатировал Путин в видеообращении. Он уверен, что "на эти вызовы нужно реагировать грамотно и оперативно, совершенствовать методы расследования, внедрять передовые подходы, цифровые решения, которые позволяют не только раскрывать, но и предотвращать преступления".

"И всегда нужно помнить, что, изобличая нарушителей закона, вы восстанавливаете правду и справедливость, укрепляете законность и конституционный порядок, а это - основа суверенного развития России как сильного правового государства, одна из важнейших гарантий национальной безопасности", - напутствовал президент сотрудников органов следствия.

Глава государства обратил внимание на то, что "сотрудники органов следствия МВД, Следственного комитета и ФСБ вносят незаменимый, огромный вклад в борьбу с коррупцией, терроризмом и экстремизмом, в защиту интересов общества и государства, жизни, безопасности граждан, их прав и свобод". Путин поблагодарил сотрудников органов следствия "за твердость и принципиальность, за результативную честную работу, за верность своему долгу и призванию, за стремление всегда держать равнение на лучшие традиции".

"Сотрудники органов следствия России по всем ключевым направлениям работы будут добиваться новых достойных результатов, проявлять лучшие деловые и личные нравственные качества, профессионализм, объективность, настоящий характер и, конечно, безусловную преданность Отечеству и нашему народу", - уверен президент.