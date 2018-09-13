МИД РФ зафиксировал попытки срыва создания сирийского конституционного комитета

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россия отмечает попытки сорвать мирный процесс по Сирии, связанный с формированием конституционного комитета. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Попытки сорвать мирный процесс в Сирии, связанный в том числе с конституционной реформой, могу подтвердить, - сказала она. - К сожалению, эти факты очевидны, есть соответствующая информация. Есть явная тенденция по попыткам срыва этого процесса".

Консультации представителей стран-гарантов астанинского формата (России, Ирана и Турции) 10-11 сентября в Женеве со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой завершились решениями, которые приближают создание конституционного комитета. Участникам удалось согласовать списки кандидатов от правительства и оппозиции, а также договориться о механизме формирования третьего списка - от гражданского общества.