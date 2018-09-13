Захарова: Россия отвергает обвинения Франции относительно агрессивного поведения в космосе

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россия считает бездоказательными выдвинутые Францией обвинения во враждебном поведении в космосе. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С недоумением и разочарованием восприняли выступление министра обороны Франции 7 сентября в Национальном центре космических исследований, где прозвучали бездоказательные обвинения России во враждебном поведении в космосе", - отметила она, напомнив, что еще в начале нынешнего года Министерство обороны РФ дало все необходимые разъяснения в связи с озабоченностями Парижа относительно якобы произошедшего в 2017 году "опасного сближения" российского телекоммуникационного спутника с французским, которое, по мнению французской стороны, "имело агрессивный характер".

В частности, по ее словам, движение российского аппарата не представляло угрозы для французского космического объекта и, главное, не нарушало никаких норм международного права. "Считали и продолжаем считать этот инцидент исчерпанным, тем более что Париж ни разу не поднимал этот вопрос в контактах с нами, в том числе в ходе визитов президента Франции в Санкт-Петербург и Москву в мае и июле этого года", - добавила дипломат.

"Особенно печально, что французская сторона пытается использовать абсолютно надуманный предлог для обоснования необходимости наращивания оборонного потенциала в космосе, выделения под эти цели должного финансирования, - продолжила Захарова. - Полагаем, что граждане Франции должны понимать, что такие антироссийские шаги имеют крайне контрпродуктивное воздействие на развитие двусторонних отношений".

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что Россия "решительно выступает за использование и исследование космоса в исключительно мирных целях". По ее словам, такой подход подтвержден и в опубликованной 26 июля декларации 10-го саммита БРИКС, где подчеркивается "первостепенное значение строгого соблюдения и укрепления действующего нормативно-правового режима, который предусматривает мирное использование космического пространства, а также выражена коллективная озабоченность стран-членов БРИКС в связи с возможной гонкой вооружений в космосе и его превращением в арену военной конфронтации".

"В последние годы мы выступили с целым рядом инициатив, которые направлены на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве, - напомнила Захарова. - Ключевой является российско-китайский проект договора о предотвращении неразмещения оружия в космосе, применения силы и угрозы силы в отношении космических объектов. Намерены продолжать активную ориентированную на получение конкретных результатов работу в этом направлении и приглашаем французских партнеров присоединиться к нашим инициативам, в том числе по неразмещению первыми оружия в космосе в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве".