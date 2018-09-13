Антонов: санкционный уклон в политике США негативно отразился на выдаче виз дипломатам

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Власти США ненадлежащим образом занимаются оформлением разрешений на въезд для новых сотрудников российского диппредставительства, что препятствует нормальной ротации кадров. Об этом в четверг заявил посол Анатолий Антонов, отвечая на вопрос корреспондент ТАСС.

"Санкционный уклон в политике Вашингтона весьма негативно отразился на выдаче виз российским дипломатам. Разрешения на въезд в США нашим новым сотрудникам оформляются из рук вон плохо", - рассказал он. "Их визовые запросы надолго "подвисают" в американском посольстве, что препятствует нормальной ротации кадров. Были случаи отзыва уже выданных виз", - отметил Антонов.

"Мы неоднократно предлагали Госдепартаменту варианты разблокирования имеющихся визовых проблем с учетом интересов друг друга, однако подвижек мало. Задействуем при выдаче виз американцам принцип взаимности", - рассказал посол.

"Ясно одно: возвращение к нормальности в визовой работе зависит от американской готовности вести с нами равноправный, обоюдовыгодный диалог", - подытожил глава диппредставительства.

Вашингтон 26 марта сообщил о высылке 60 дипломатов из РФ и о закрытии генконсульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, а также Австралия, Грузия и Канада выслали 63 дипломата из РФ. НАТО уменьшила состав российской миссии до 20 человек, а ЕС отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия (ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ, Москва ответила высылкой такого же числа британских).

Скоординированная акция произошла на фоне отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, в котором некоторые страны Запада обвиняет Россию. Москва отвергает причастность к инциденту.