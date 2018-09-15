Глава Орловской области утвердил Владимира Круглого представителем от региона в Совфеде

ТАСС, 15 сентября. Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил кандидатуру Владимира Круглого на пост представителя от региона в Совете Федерации. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства области.

"Наделить Круглого Владимира Игоревича полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от Правительства Орловской области на срок полномочий Губернатора Орловской области Клычкова А. Е.", - говорится в документе.

Клычков до вступления в должность, помимо Круглого, среди потенциальных сенаторов называл исполнительного директора АО "Орел "Нобель-Агро" Виталия Мельникова и управляющего директора АО "ГМС Ливгидромаш" Анатолия Дворядкина.

Круглый отметил, что большое внимание планирует уделять вопросам создания благоприятного инвестиционного климата в регионе, а также развитию здравоохранения, в частности, обеспечению доступности и качества первичной медико- санитарной помощи. "Все эти вопросы будут приоритетными в моей деятельности. Как и раньше, я также планирую уделять большое внимание работе с обращениями граждан. Кроме того, в моих планах - продолжение преподавательской работы в медицинском институте ОГУ им. И. С. Тургенева", - цитирует Круглого пресс-служба правительства области.

Круглый родился 27 мая 1955 года в Орле. Окончил Курский государственный медицинский институт по специальности "врач, лечебное дело". В 2010 году назначен главным врачом Орловской детской областной больницы. В 2012 году стал доверенным лицом Владимира Путина в Орловской области на президентских выборах.

Сенатором от Орловской области впервые был назначен в 2014 году, на этом посту он сменил Егора Строева.