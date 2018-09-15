В Приморье началось голосование во втором туре выборов губернатора

К началу второго тура выборов главы Приморья досрочно проголосовали более 10 тыс. человек

Досрочное голосование завершилось на 114 судах, находящихся в море, семи избирательных участках в труднодоступной местности и среди 74 групп избирателей, транспортное сообщение с которыми затруднено

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