В Приморье началось голосование во втором туре выборов губернатора

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября. /ТАСС/. Более 1,3 тыс. избирательных участков открылись в Приморье утром в воскресенье для проведения второго тура выборов губернатора региона, сообщила пресс-служба краевой администрации.
"Открылись более 1300 избирательных участков во всех муниципальных образованиях края. <...> Как сообщили в избирательной комиссии Приморья, помимо стационарных участков будут работать и временные - в нескольких больницах, аэропорту, воинской части и других местах", - сообщила пресс-служба краевой администрации.
По итогам единого дня голосования 9 сентября ни один из кандидатов на пост главы региона не набрал требуемых для избрания в первом туре 50% голосов. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набрал 46,57%, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко - 24,64%.
Почти везде установлены камеры видеонаблюдения, которые помогают при спорных ситуациях, когда нужно выяснить, было нарушение или нет. Также за прозрачностью выборов следят независимые общественные наблюдатели. Кроме этого, на избирательных участках Владивостока и Хасанского района установлены 145 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 местного времени (с 01:00 до 13:00 мск).